4 Febbraio 2021

Accordo quadro con un unico operatore economico per l'esecuzione della fornitura di corpi illuminati per la sostituzione di parte dell'illuminazione pubblica del centro di Carrara (MS). Ente appaltante: Nausicaa S.P.A. Importo: 42.840 € Scadenza: 17/2/2021 Bando (zip)

