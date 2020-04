30 Aprile 2020

Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la fornitura di cabine climatizzate per lo sviluppo di celle solari dell’Università degli Studi di Parma. Importo: 70.000 euro Scadenza: 14 maggio 2020 Bando (zip)