15 Aprile 2020

Avviso per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di apparecchi illuminanti per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica di alcune vie del centro abitato del comune di Romentino (NO). Importo: 49.709 euro Scadenza: 27 aprile 2020 Bando […]