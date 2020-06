24 Giugno 2020

Invito a presentare offerta nell’ambito della procedura per l’affidamento della fornitura di n. 1 autovettura elettrica e n. 1 sistema di ricarica a parete Wall Box per il comune di Pabillonis (VS). Importo: 24.400 € Scadenza: 14/7/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi