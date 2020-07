29 Luglio 2020

Avviso per affidamento di fornitura di apparati di campo e sistema centrale relativi al servizio di distribuzione di energia elettrica per piano di messa in servizio contatori smart metering ad Aosta. Durata in mesi: 72. Importo: 12.100.000 € Scadenza: 14/9/2020 Bando (zip)