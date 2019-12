4 Dicembre 2019

La società ARTE apre un avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica e formazione dei dipendenti di ARTE Savona, in relazione alla gestione degli impianti termici gestiti dall’azienda anno 2020. Importo: non dichiarato Scadenza: 15 dicembre 2019 Il bando