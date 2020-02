14 Febbraio 2020

Accordo quadro del consorzio CAIE (Consorzio Autostrade Italiane Energia), per la fornitura di energia elettrica e servizi associati, per un ammontare annuo fino a 400 GWh +/-20%, su territorio nazionale, dall’1.1.2021 al 31.12.2021, per una durata di 12 mesi. Importo: 28.000.000 euro Scadenza: 16 marzo 2020 Bando – estratto (zip)