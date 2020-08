27 Agosto 2020

Avviso per la manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di profili professionali per l'affidamento dell'incarico esterno di energy manager per la redazione del piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) e attività connesse per comune di Brolo (ME). Importo: 14.796 € Scadenza: 31/8/2020 Bando (zip)