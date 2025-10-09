Studio del Politecnico di Torino circa un protocollo guidato dall’intelligenza artificiale per setacciare una banca dati di cristalli teoricamente stabili, da cui sono stati identificati 38.500 candidati promettenti per applicazioni energetiche: materiali termoelettrici, perovskiti per il fotovoltaico e catodi per batterie. Autori: Paolo De Angelis, Giulio Barletta, Giovanni Trezza, Pietro Asinari, Eliodoro Chiavazzo Data pubblicazione: […]
Energy-GNoME: A living database of selected materials for energy applications