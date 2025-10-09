INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 50,0% (7 ott) - PUN: 126,31 €/MWh (9 ott) - Petrolio WTI: 62,47 $/b - Gas Eu TTF: 32,67 €/MWh - CO2: 78,31 €/ton
Home > Energy-GNoME: A living database of selected materials for energy applications

Energy-GNoME: A living database of selected materials for energy applications

  • 9 Ottobre 2025

CATEGORIE:

Studio del Politecnico di Torino circa un protocollo guidato dall’intelligenza artificiale per setacciare una banca dati di cristalli teoricamente stabili, da cui sono stati identificati 38.500 candidati promettenti per applicazioni energetiche: materiali termoelettrici, perovskiti per il fotovoltaico e catodi per batterie. Autori: Paolo De Angelis, Giulio Barletta, Giovanni Trezza, Pietro Asinari, Eliodoro Chiavazzo Data pubblicazione: […]

Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali.
Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito.
TAGS:
