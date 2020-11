25 Novembre 2020

Per il 2020 l’Ispra prevede una notevole riduzione delle emissioni di gas serra come conseguenza del blocco della mobilità e delle attività economiche a causa della pandemia. Sulla base dei dati disponibili per il terzo trimestre del 2020, il PIL è previsto diminuire su base annua del 8.2%, mentre per le emissioni tendenziali di gas […]