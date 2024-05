Studio dell’Università di Cambridge pubblicato su Nature in cui si dice che usare cemento vecchio in forni ad arco elettrico per la lavorazione dell’acciaio purificherebbe il minerale di ferro per la produzione dell’acciaio e allo stesso tempo produrrebbe “cemento riattivato” come sottoprodotto. Se realizzato con energia rinnovabile, il processo potrebbe portare a un cemento completamente […]