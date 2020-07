8 Luglio 2020

Bando di gara per l'affidamento finalizzato ad adeguamento ed efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione ai fini del risparmio energetico. Procedura aperta tramite portale Asmecomm attivo presso questa centrale unica di committenza per la selezione di una Energy Service Company. Importo: 446.743 € Scadenza: n.d.