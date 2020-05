12 Maggio 2020

Avviso esplorativo n. fasc. 1701/20 per la verifica di infungibilità/esclusività propedeutica all’acquisizione di servizi/forniture con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la ditta calzoni s.r.l: relativa alla fornitura, a richiesta a quantità indeterminata di pp.dd.rr. per le lavorazioni del settore 1.e.b. e acc. per il ripristino efficienza impianto di illuminazione […]