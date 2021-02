16 Febbraio 2021

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in appalto mediante project e financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con diritto di prelazione a favore del promotore società PHOS S.r.l. (con sede in Via del Tritone 102 a Roma) per l’intervento di proposta di finanza […]

