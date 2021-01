20 Gennaio 2021

Procedura aperta per l’affidamento in concessione per la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dell’energia elettrica e progettazione, realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative degli impianti di illuminazione pubblica e impianti semaforici installati sul territorio del comune di Tizzano Val Parma (PR). Importo: 470.714 € Scadenza: 18/2/2021 […]

