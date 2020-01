10 Gennaio 2020

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la selezione di un operatore a cui cedere l’eventuale credito di imposta per la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico stabile condominiale sito alla località Iardino nel comune di Foiano di Val Fortore (BN). Importo: n.d. Scadenza: 11 febbraio 2020 Bando (zip)