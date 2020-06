19 Giugno 2020

Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolta a tecnici iscritti nei relativi ordini professionali, per attivazione della procedura di scelta del contraente mediante affidamento per lo svolgimento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria consistenti nella redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori per l’esecuzione di efficientamento […]