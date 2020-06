25 Giugno 2020

Avviso per l'appalto dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione di via crocevia nel borgo di Priora nel comune di Sorrento (NA). Importo: n.d. Scadenza: 8/7/2020 Bando (zip)