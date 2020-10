7 Ottobre 2020

Bando di gara per l’affidamento in appalto mediante project e financing, relativo ai lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica comunale di Pagliara (ME), finalizzata alla diminuzione dei consumi e delle emissioni di CO2 in atmosfera attraverso l’ausilio e l’adozione di soluzioni tecnologiche, sistemi automatici di regolazione innovativi e approccio al sistema smart city. […]