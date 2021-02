26 Febbraio 2021

Interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza e adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici. Stralci funzionali 3 e 4. Comune di San Lazzaro di Savena (BO). Importo: 287.388 € Scadenza: 22/3/2021 Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

