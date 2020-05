13 Maggio 2020

Procedura aperta per affidamento in concessione mediante project financing dell’efficientamento energetico impianti pubblica illuminazione, semafori, sistema di illuminazione di immobili comunali e palazzetto dello sport con gestione, riqualificazione e messa in efficienza degli impianti di pompaggio di alcuni sottopassi e fornitura energia elettrica con presa in carico delle utenze, ai sensi dell’art. 180 e 183 […]