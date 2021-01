26 Gennaio 2021

Procedura aperta per il Comune di Bellante (TE) tramite piattaforma telematica per affidamento in concessione della realizzazione di interventi di messa a norma e di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione e gestione. Importo: 2.466.092 € Scadenza: 22/02/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

