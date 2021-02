25 Febbraio 2021

Appalto lavori 2021 suddivisa in 5 lotti. Lotto 1: efficientamento energetico illuminazione pubblica (10 impianti per la trasformazione AT/MT e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione). Comune di Pedavena (BL). Importo: n.d. Scadenza: 22/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto […]

Potrebbe interessarti anche: