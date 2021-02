22 Febbraio 2021

Avviso pubblico finalizzato alla successiva fase di invito per i lavori di recupero funzionale ed efficientamento energetico dell’immobile confiscato ex cementificio Ciotta alla c.da Olivola di Benevento. Importo: 110.000 € Scadenza: 5/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

