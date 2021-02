10 Febbraio 2021

Lavori di intervento di efficientamento energetico presso l’edificio scolastico: Scuola primaria «Angelo d’Ambrosio» di via Bellini presso il Comune di Taviano (LE). Importo: 1.014.700 € Scadenza: 3/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: