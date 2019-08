23 Agosto 2019

Il Comune di Ortona (CH) apre un avviso pubblico per manifestazione di interesse preordinato volto all’individuazione delle ditte da invitare mediante Rdo sul Mepa per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Importo: non dichiarato Scadenza: 31 agosto 2019 Il bando (pdf)