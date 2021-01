12 Gennaio 2021

Lavori di efficientamento energetico e realizzazione impianti fotovoltaici in otto edifici del comune di Andria (FG). Ente appaltante: Arca Puglia Centrale. Importo: n.d. Scadenza: 22/1/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

