1 Ottobre 2020

Procedura aperta per lavori di efficientamento energetico di fabbricati esistenti destinati a servizi abitativi del comune di Pieve Emanuele (MI) in via gemelli 5. Por Fesr 2014-2020. Importo: 165.813 € Scadenza: 27/11/2020