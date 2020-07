22 Luglio 2020

Concessione per efficientamento energetico di edifici e impianti del comune di San Mauro Torinese (TO), mediante finanza di progetto. Durata in mesi: 240. Importo: 22.920.000 € Scadenza: 10/9/2020 Bando (zip)