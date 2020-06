26 Giugno 2020

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata al sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016, mediante invio di RDI sulla piattaforma sardegna CAT, per l’individuazione di operatori economici qualificati da invitare alla RDO, per l’affidamento in appalto, dei lavori di ”efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica” a Piscinas […]