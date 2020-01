22 Gennaio 2020

Bando di gara telematica per conto del comune di Viano (RE) per l’affidamento in appalto di lavori per miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria e secondaria di Regnano del comune di Viano. Importo: 216.263 euro Scadenza: 10 febbraio 2020 Bando (zip)