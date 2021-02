5 Febbraio 2021

Avviso procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la realizzazione di una infrastruttura per la mobilità sostenibile con efficientamento energetico della pubblica illuminazione nel Comune di Felitto (SA). Importo: 305.264 € Scadenza: n.d. Bando (zip)

