17 Febbraio 2021

Avviso pubblico per manifestazione di interesse per individuare operatori economici interessati, tramite finanza di progetto, all’affidamento congiunto di: 1) concessione per efficientamento e riqualificazione energetica degli edifici pubblici di proprietà dei comuni della Provincia di Cuneo; 2) concessione per un contratto di servizio di prestazione energetica (secondo il d.lgs 102/2014) con progettazione definitiva ed esecutiva, […]

