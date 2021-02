22 Febbraio 2021

Concessione per lo svolgimento del servizio di riqualifica, efficientamento, fornitura di energia elettrica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica ed attività inerenti ai servizi ”Smart City”, manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori, nonché efficientamento energetico di alcuni edifici del Comune di Aprica (SO). Durata in mesi: 192. Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza […]

Potrebbe interessarti anche: