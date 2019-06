5 Giugno 2019

Il Comune di Casier (TV) apre una manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici, da invitare ad una procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori di completamento del 3^ stralcio del progetto preliminare di efficientamento dell’illuminazione pubblica stradale, riguardante la s.p. 67 – Jesolana (via principale). Importo: 60.000 euro Scadenza: 18 giugno 2019 Il bando