15 Luglio 2019

Il Comune di Sangineto (CS) appalta gli interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica comunale e apre un bando per la selezione di una energy service company (ESCo) per l’affidamento della concessione, con contratto di prestazione per il risparmio energetico con garanzia di risultato (EPC), per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti […]