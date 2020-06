23 Giugno 2020

Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento dei lavori di lavori di efficentamento energetico illuminazione pubblica del centro storico corciano a Nebbiuno (NO). Importo: 35.153 € Scadenza: 2/7/2020 Bando (zip)