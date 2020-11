20 Novembre 2020

Manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di alimentazione e posa in opera di n.2 stazioni di ricarica per veicoli elettrici presso la sede di Roma dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Importo: 64.738 € Scadenza: 10/12/2020 Bando (zip)