20 Ottobre 2020

Local Energy: Spatial proximity of energy providers to their power resources Una ricerca californiana pubblicata su Frontiers in Sustainability rivela che in un’epoca in cui cresce l’interesse per la generazione locale di energia, i fornitori di energia continuano a rifornirsi di risorse, anche rinnovabili, lontani dai carichi della domanda e spesso di provenienza ignota. In […]