Corso “Energy Manager”

Il “Tecnico superiore per le Comunità Energetiche Rinnovabili nelle Smart City” si inserisce in contesti pubblici e privati per l’analisi, la gestione e la realizzazione di soluzioni energetiche sostenibili: Comunità energetiche (CER e AUC), Smart City, Smart building, E-mobility.

E’ in grado di proporre soluzioni impiantistiche finalizzate alla riduzione dei consumi e alle emissioni di CO2 utilizzando Fonti di Energia Rinnovabile e soluzioni ad alta efficienza. Ottimizza i consumi energetici in ambiente residenziale e nelle industrie di qualsiasi filiera adottando sistemi innovativi. Applica soluzioni innovative per impianti residenziali (Building Automation e Domotica) e produttivi (Automazione Industriale).

Interviene in questi contesti utilizzando le tecnologie digitali (I 4.0): l’Automazione e il controllo a distanza di componenti ed impianti, la trasmissione (IOT) e l’elaborazione dati (Data Analytics) con tecnologie intelligenti (AI); strumenti per la gestione dei Sistemi e delle Reti per la distribuzione e l’utilizzo di energia.

Ente: ITS Green Energy Puglia

Sede dei corsi: Bari, Barletta

Destinatari dell’avviso: possessori diploma di scuola secondaria di secondo grado

Apertura avviso: n.d.

Chiusura avviso: n.d.

Inizio lezioni: ottobre 2025

Informazioni: ITS Green Energy Puglia

