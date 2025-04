Corso di laurea triennale in “Ingegneria elettrica”

Il Politecnico di Milano apre il corso di laurea triennale in “Ingegneria energetica”

L’Ingegneria Elettrica si occupa di metodi e strumenti basati sulla fisica dei fenomeni elettrici, per la progettazione e l’innovazione di dispositivi, apparecchiature e, in generale, sistemi elettrici ed elettronici complessi. I settori applicativi di interesse includono i sistemi per la generazione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (comprese le nuove reti intelligenti “smart grid”); le macchine, gli azionamenti elettrici e i sistemi di comando/controllo; i convertitori elettronici di potenza; i sistemi elettrici per i trasporti (inclusi i sistemi ferroviari ad alta velocità e i veicoli ibridi/elettrici).

Ente: Politecnico di Milano

Destinatari dell’avviso: possessori del diploma di scuola secondaria superiore

Apertura avviso: n.d.

Chiusura avviso: n.d.

Inizio lezioni: metà settembre

Informazioni: Politecnico di Milano

