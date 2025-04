Sono aperte le iscrizioni al corso di laurea triennale “Ingegneria dell’energia” Il corso di laurea in Ingegneria dell’Energia fornisce una preparazione di base solida in discipline scientifiche e ingegneristiche, con l’obiettivo di formare professionisti capaci di progettare, gestire e collaudare macchine e impianti per la produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia in tutte le sue forme. […]