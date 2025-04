Il Politecnico di Milano apre il corso di laurea magistrale in “Mobility Engineering”

Il Corso forma esperti capaci di gestire la complessità dei sistemi di mobilità, in particolare elettrica, considerando sicurezza, tecnologia, pianificazione e sviluppo urbano. Gli studenti approfondiscono temi come sistemi integrati di mobilità, scenari urbani, nuovi modelli di business, tecnologie dei veicoli, gestione e manutenzione delle infrastrutture, e soluzioni IT per la mobilità.

Ente: Politecnico di Milano

Destinatari dell’avviso: possessori del diploma di laurea

Apertura avviso: n.d.

Chiusura avviso: n.d.

Inizio lezioni: metà settembre

Informazioni: Politecnico di Milano

TORNA ALL’ARCHIVIO