Avviso di concessione di valorizzazione di un terreno sito nel Comune di Lecce per realizzare impianti fotovoltaici. Ente appaltante: Comune di Lecce. Importo: n.d. Scadenza: 16/9/2025 Bando (pdf) Per informazioni: Agenzia del Demanio