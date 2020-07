7 Luglio 2020

Avviso di manifestazione di interesse per la concessione di suolo/aree pubbliche su cui realizzare e gestire una rete di infrastrutture per servizi di ricarica veicoli elettrici sul territorio comunale di San Ferdinando (RC). Importo: n.d. Scadenza: 18/7/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi