20 Febbraio 2020

Proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 c. 15 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, della progettazione definitiva ed esecutiva per l’esecuzione degli interventi di efficienza energetica con adeguamento normativo e fornitura di energia elettrica nel […]