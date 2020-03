13 Marzo 2020

Bando di gara per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 primo comma del codice, del servizio di illuminazione pubblica del comune di Legnano (MI), per la durata di 192 mesi. Importo: 15.439.022 euro Scadenza: 25 maggio 2020 Bando (zip)