2 Gennaio 2020

Concessione a Udine del servizio di gestione delle autovetture elettriche in car sharing, delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e di spazi pubblici per la costruzione di nuove colonnine di ricarica anno 2020. Importo: 4.305.620 euro Scadenza: 28 febbraio 2020 Bando (zip)