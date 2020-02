7 Febbraio 2020

Procedura aperta per la concessione della licenza in esclusiva relativa all’uso e allo sfruttamento commerciale dei marchi d’impresa Asa Tivoli (per le classi merceologiche nn. 7, 21, 27, 39 e 40) e Asa Energia Pulita (per le classi merceologiche nn. 4, 7, 39 e 40), limitatamente alla somministrazione di energia elettrica e di gas naturale […]