Concessione di valorizzazione del bene immobile di proprietà dello Stato per la progettazione, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Ente appaltante: Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale. Importo: n.d. Scadenza: 16/9/2025 Bando (zip)